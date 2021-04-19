В Киеве начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer

С начала кампании вакцинации в Киеве были привиты 42 748 человек

С начала кампании вакцинации в Киеве были привиты 42 748 человек

Фото: kyivcity.gov.ua

Сегодня, 19 апреля в Киеве начался процесс вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer, всего столица получила 4 680 доз этой вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, этой вакциной будут привиты жители и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения "Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины".

Процесс вакцинации обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков. Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки", - говорится в сообщении.

Также Гинзбург рассказала, что с начала кампании вакцинации в Киеве получили прививки 42 748 человек, в том числе, 19 700 медицинских работников, 1220 социальных рабочих, 2455 военных, 5092 человек старше 80 лет.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer.