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19 апреля 2021, 18:17 62

В Киеве начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer

19 апреля 2021, 18:17 62
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С начала кампании вакцинации в Киеве были привиты 42 748 человек
С начала кампании вакцинации в Киеве были привиты 42 748 человек
Фото: kyivcity.gov.ua
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Сегодня, 19 апреля в Киеве начался процесс вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer, всего столица получила 4 680 доз этой вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, этой вакциной будут привиты жители и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения "Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины".

Процесс вакцинации обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков. Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки", - говорится в сообщении.

Также Гинзбург рассказала, что с начала кампании вакцинации в Киеве получили прививки 42 748 человек, в том числе, 19 700 медицинских работников, 1220 социальных рабочих, 2455 военных, 5092 человек старше 80 лет.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer.

вакцина Киев КГГА Pfizer вакцинация

Стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer
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