В Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах

Минимальные штрафы будут составлять 34 тысячи гривен

Минимальные штрафы будут составлять 34 тысячи гривен

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Столичных работодателей будут штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах, в частности за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Об этом глава Держпродспоживслужби Киева Олег Рубан рассказал в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанции, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи грн", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на прошлой неделе в Киеве проверили работу как государственных, так и частных учреждений и выяснили, что в большинстве офисов нарушается карантин.

Рубан отметил, что в случае выявления нарушений направлять на место правоохранителей для составления административных протоколов.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.