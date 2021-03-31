Перешкоджання роботі комунальних служб нестиме за собою відповідальність – депутати Київради

Зловмисникам, які пошкодили техніку КП "Київблагоустрій", вже оголосили підозру

Зловмисникам, які пошкодили техніку КП "Київблагоустрій", вже оголосили підозру

Фото: dsnews.ua

Депутати Київської міської ради беруть на особистий контроль ситуацію з систематичними погрозами працівникам комунальних підприємств столиці та пошкодженням техніки.

Про це повідомляє пресслужба депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, голови міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" Владислава Трубіцина, передає RegioNews.

Працівники КП "Київблагоустрій" 24 березня здійснили демонтаж незаконних торговельних споруд на проспекті Маяковського, 15-17. Після завершення робіт, автомобіль комунальників неодноразово намагались заблокувати на дорозі. Коли їм це вдалось, зловмисник вийшов з авто та наніс пошкодження вантажівці. Працівник комунального підприємства вимушений був заблокуватись в салоні, оскільки йому погрожували фізичним насильством.

За словами Владислава Трубіцина, депутати Київради беруть ситуацію на особистий контроль та слідкуватимуть, щоб підозрювані були притягнуті до кримінальної відповідальності.

На жаль, власники незаконних торговельних споруд вважають, що вони можуть чинити будь-який безлад. Далі так тривати не буде. Зловмисники, які раніше ставили себе вище за закони, тепер будуть їх вивчати і дотримуватись", – повідомив депутат.

Він також наголосив, що міська влада працює над тим, щоб забезпечити захист працівників комунальних підприємств від хуліганських дій та погроз.

Працівники "Київблагоустрою" виконують приписи, мета яких – відновлення законності. Ці люди щодня отримують погрози від тих, хто не хоче працювати за правилами, а вчиняє безлад. Кожен, хто перешкоджатиме працівникам комунальних підприємств виконувати свою роботу, буде нести відповідальність за законом", – додав депутат.

Двом особам, які, ймовірно, погрожували працівникам та пошкодили майно КП "Київблагоустрій", правоохоронці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Їм загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Києві наведуть порядок зі стихійною торгівлею біля станції метро "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, у Київраді було ініційовано створення комісії, що боротиметься з незаконною торгівлею в столиці. Таку пропозицію на засіданні міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" висунув його голова Владислав Трубіцин.