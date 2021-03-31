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31 марта 2021, 10:02 613

Препятствование работе коммунальных служб будет нести за собой ответственность – депутаты Киевсовета

31 марта 2021, 10:02 613
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Злоумышленникам, которые повредили технику КП "Киевблагоустройство", уже объявили подозрение
Злоумышленникам, которые повредили технику КП "Киевблагоустройство", уже объявили подозрение
Фото: dsnews.ua
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Депутаты Киевского городского совета берут на личный контроль ситуацию с систематическими угрозами работникам коммунальных предприятий столицы и повреждением техники.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, председателя межфракционного объединения "Успешный Киев" Владислава Трубицына, передает RegioNews.

Работники КП "Киевблагоустройство" 24 марта осуществили демонтаж незаконных торговых сооружений на проспекте Маяковского, 15-17. После завершения работ, автомобиль коммунальщиков неоднократно пытались заблокировать на дороге. Когда им это удалось, злоумышленник вышел из авто и нанес повреждения грузовику. Работник коммунального предприятия вынужден был закрыться в салоне, поскольку ему угрожали физическим насилием.

По словам Владислава Трубицына, депутаты Киевсовета берут ситуацию на личный контроль и будут следить, чтобы подозреваемые были привлечены к уголовной ответственности.

К сожалению, владельцы незаконных торговых сооружений считают, что они могут творить любой беспредел. Дальше так продолжаться не будет. Злоумышленники, которые ранее ставили себя выше законов, теперь будут их изучать и соблюдать", – сообщил депутат.

Он также отметил, что городская власть работает над тем, чтобы обеспечить защиту работников коммунальных предприятий от хулиганских действий и угроз.

Работники "Киевблагоустройства" выполняют предписания, цель которых – восстановление законности. Эти люди ежедневно получают угрозы от тех, кто не хочет работать по правилам, а совершает беспорядок. Каждый, кто будет препятствовать работникам коммунальных предприятий выполнять свою работу, будет нести ответственность по закону", – добавил депутат.

Двум лицам, которые, вероятно, угрожали сотрудникам и повредили имущество КП "Киевблагоустройство", правоохранители объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Им грозит до четырех лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра".

Напомним, в Киевсовете было инициировано создание комиссии, которая будет бороться с незаконной торговлей в столице. Такое предложение на заседании межфракционного объединения "Успешный Киев" выдвинул его председатель Владислав Трубицын.

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