У Києві горить будівля поблизу БЦ "Леонардо"

Попередньо загорілося кафе "Бістро"

Попередньо загорілося кафе "Бістро"

Фото: скрін відео

У Києві на вулиці Івана Франка поблизу БЦ "Леонардо" масштабна пожежа на цокольному поверсі у кафе «Бістро».

Про це повідомило видання "Сегодня", пише RegioNews.

На відео, знятому журналістами, видно, що із будівлі валить густий чорний дим. За свідченнями очевидців, пожежа посилюється, на місце події вже прибули бригади рятувальники.

Інформації про потерпілих і причини пожежі поки що немає.

Нагадаємо, у центрі Чернівців на третьому поверсі торговельного центру "Майдан" сьогодні вранці стався вибух. Попередньо у суші-барі вибухнув балон з газом.