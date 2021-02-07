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07 февраля 2021, 14:20 2801

В Киеве горит здание вблизи БЦ "Леонардо"

07 февраля 2021, 14:20 2801
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Предварительно загорелось кафе "Бистро"
Предварительно загорелось кафе "Бистро"
Фото: скрин видео
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В Киеве на улице Ивана Франко вблизи БЦ "Леонардо" масштабный пожар на цокольном этаже в кафе «Бистро».

Об этом сообщило издание "Сегодня", пишет RegioNews.

На видео, снятом журналистами, видно, что из здания валит густой черный дым. По свидетельствам очевидцев, пожар усиливается, на место происшествия уже прибыли бригады спасатели.

Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Напомним, в центре Черновцов на третьем этаже торгового центра "Майдан" сегодня утром произошел взрыв. Предварительно в суши-баре взорвался баллон с газом.

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