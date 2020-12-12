Пожежу на бульварі Шевченка в центрі Києва загасили

Постраждалих від пожежі немає, сума збитків встановлюється

Постраждалих від пожежі немає, сума збитків встановлюється

Фото: Pavlovsky News

Пожежу в центрі Києва, яка почалася близько години тому, вдалося загасити, від вогню ніхто не постраждав.

Про це повідомив телеграм-канал Pavlovsky News, інформує RegioNews.

Про подробиці пожежі розповів начальник охорони готелю "Експрес", поруч з яким сталося загоряння.

На бульварі Шевченка горіла кальянна. Причина пожежі поки невідома, але попередньо нею міг стати непогашений недопалок або замикання електропроводки, - повідомив службовець готелю.

За його словами, пожежники прибули на місце швидко, вогонь гасили 10-15 хвилин. В кальянній було багато штор та іншого легкозаймистого матеріалу, тому палахкотіло з такою силою.

Всередині приміщення під час пожежі нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, близько години тому в центрі Києва загорілись приміщення біля залізничних кас та готелю "Експрес" на бульварі Шевченка.