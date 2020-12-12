10:15  12 грудня
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
11:16  12 грудня
Україна отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку
14:55  12 грудня
Степанов вважає бюджет медичної галузі на наступний рік недопустимо малим
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2020, 13:23 445

Пожежу на бульварі Шевченка в центрі Києва загасили

12 грудня 2020, 13:23 445
Читайте также на русском языке
Постраждалих від пожежі немає, сума збитків встановлюється
Постраждалих від пожежі немає, сума збитків встановлюється
Фото: Pavlovsky News
Читайте также
на русском языке

Пожежу в центрі Києва, яка почалася близько години тому, вдалося загасити, від вогню ніхто не постраждав.

Про це повідомив телеграм-канал Pavlovsky News, інформує RegioNews.

Про подробиці пожежі розповів начальник охорони готелю "Експрес", поруч з яким сталося загоряння.

На бульварі Шевченка горіла кальянна. Причина пожежі поки невідома, але попередньо нею міг стати непогашений недопалок або замикання електропроводки, - повідомив службовець готелю.

За його словами, пожежники прибули на місце швидко, вогонь гасили 10-15 хвилин. В кальянній було багато штор та іншого легкозаймистого матеріалу, тому палахкотіло з такою силою.

Всередині приміщення під час пожежі нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, близько години тому в центрі Києва загорілись приміщення біля залізничних кас та готелю "Експрес" на бульварі Шевченка.

Київ пожежа вогонь рятувальники НП
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Масштабна пожежа у центрі Києва: горять торговельні павільйони біля залізничних кас
12 грудня 2020, 12:24
У Києві через ожеледицю громадський транспорт курсує не за графіком, ввели оперативний стан
11 грудня 2020, 12:01
Ожеледиця у Києві: травмувалося понад 160 людей
11 грудня 2020, 11:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »