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12 грудня 2020, 12:24 406

Масштабна пожежа у центрі Києва: горять торговельні павільйони біля залізничних кас

12 грудня 2020, 12:24 406
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Пожежа (скріншот відео)
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У центрі Києва горять торговельні павільйони біля залізничних кас і готелю «Експрес» на бульварі Шевченка.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Политика страны", інформує RegioNews.

Грандіозна пожежа в центрі Києва. Горить торговий павільйон поблизу залізничних кас і готелю "Експрес" на бульварі Шевченка", - прокоментувала відео його авторка Анастасія Браткова.

Зазначається, що жодної пожежної машини на момент знімання відео у районі пожежі не було.

Нагадаємо, зранку 9 грудня стало відомо, що у Полтаві горить історична будівля: центр перекрито. Пожежа у будівлі-пам'ятці архітектури в центрі Полтаві спалахнула близько четвертої години ранку. Загорілася історична споруда 1810 року будівництва. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв м.

Того ж дня у Києві сталася пожежа на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 21 поруч з метро Поштова площа

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