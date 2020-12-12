Пожар на бульваре Шевченко в центре Киева потушили

Пострадавших от пожара нет, сумма ущерба устанавливается

Пострадавших от пожара нет, сумма ущерба устанавливается

Фото: Pavlovsky News

Крупный пожар в центре Киева, начавшийся около часа назад удалось потушить, от огня никто не пострадал.

Об этом сообщил телеграм-канал Pavlovsky News, информирует RegioNews.

О подробностях пожара рассказал начальник охраны отеля "Экспресс", рядом с которым произошло возгорание.

На бульваре Шевченко горела кальянная. Причина пожара пока неизвестна, но предположительно ею мог стать непогашенный окурок или замыкание электропроводки, - сообщил служащий отеля.

По его словам, пожарные прибыли на место быстро, огонь тушили 10-15 минут. В кальянной было много штор и другого легковоспламеняющегося материла, поэтому полыхало с такой силой.

Внутри помещения во время пожара никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Напомним, около часа назад в центре Киева загорелись помещения возле железнодорожных касс и гостиницы "Экспресс" на бульваре Шевченко.