Пожар на бульваре Шевченко в центре Киева потушили
Крупный пожар в центре Киева, начавшийся около часа назад удалось потушить, от огня никто не пострадал.
Об этом сообщил телеграм-канал Pavlovsky News, информирует RegioNews.
О подробностях пожара рассказал начальник охраны отеля "Экспресс", рядом с которым произошло возгорание.
На бульваре Шевченко горела кальянная. Причина пожара пока неизвестна, но предположительно ею мог стать непогашенный окурок или замыкание электропроводки, - сообщил служащий отеля.
По его словам, пожарные прибыли на место быстро, огонь тушили 10-15 минут. В кальянной было много штор и другого легковоспламеняющегося материла, поэтому полыхало с такой силой.
Внутри помещения во время пожара никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Напомним, около часа назад в центре Киева загорелись помещения возле железнодорожных касс и гостиницы "Экспресс" на бульваре Шевченко.