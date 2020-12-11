Ожеледиця у Києві: травмувалося понад 160 людей
Серед травмованих - 13 дітей
Серед травмованих - 13 дітей
Протягом минулого дня через ожеледицю на дорогах травми отримали понад 160 киян.
Як передає RegioNews, про це у коментарі 44.ua розповіла голова пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міськадміністрації Наталія Вишневська.
За її словами, так масово в травмпункти з початку зими кияни ще не зверталися. Це перший такий масовий випадок, коли жителі Києва отримують травми через складні погодні умови.
За останню добу в Києві травми отримали 150 дорослих і 13 дітей", - сказала Вишневська.
Раніше повідомлялося, що в Києві й області ожеледиця перетворила тротуари й дороги в каток: реакція соцмереж.
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