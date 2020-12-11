09:04  11 грудня
В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу
11:58  11 грудня
Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік
08:11  11 грудня
Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 11:21 10

Ожеледиця у Києві: травмувалося понад 160 людей

11 грудня 2020, 11:21 10
Читайте также на русском языке
Серед травмованих - 13 дітей
Серед травмованих - 13 дітей
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулого дня через ожеледицю на дорогах травми отримали понад 160 киян.

Як передає RegioNews, про це у коментарі 44.ua розповіла голова пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міськадміністрації Наталія Вишневська.

За її словами, так масово в травмпункти з початку зими кияни ще не зверталися. Це перший такий масовий випадок, коли жителі Києва отримують травми через складні погодні умови.

За останню добу в Києві травми отримали 150 дорослих і 13 дітей", - сказала Вишневська.

Раніше повідомлялося, що в Києві й області ожеледиця перетворила тротуари й дороги в каток: реакція соцмереж.

негода Київ ушпиталення лікарні діти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »