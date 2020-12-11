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11 декабря 2020, 12:01 649

В Киеве из-за гололеда общественный транспорт ходит не по графику, ввели оперативное состояние

11 декабря 2020, 12:01 649
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Фото: Facebook
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В Киеве из-за сложных погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта: ходит не по графику.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Весь транспорт курсирует с отклонением от графика движения, а движение на трамвайных маршрутах №№3 (Борщаговский скоростной трамвай), 14 и 15 задерживается по техническим причинам.

Задерживается движение трамваев №14, 15 на площади Лукьяновской по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия. Задерживается движение трамваев №3 на ст. "Ромена Роллана" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение ночи тротуары и остановки обрабатывали 36 бригад по ручной уборке. К борьбе с гололедом задействовано 4 тысячи дворников. Сейчас идет постоянная обработка тротуаров, ступеней и остановок общественного транспорта.

Обработка тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц, подземных и надземных пешеходных переходов продолжается с прошлых суток. Работа осложняется непростыми погодными условиями. Ведь на посыпанную пескосоляную смесь намерзает новый слой льда", - говорится в сообщении.

Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны пескосоляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.

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