В Киеве и области гололедица превратила тротуары и дороги в каток: реакция соцсетей

Скользкая дорога стала причиной травм и аварий на дорогах

Скользкая дорога стала причиной травм и аварий на дорогах

Фото: из открытых источников

Ледяной дождь, который обрушился на украинские города в четверг, 10 декабря, превратил дороги в каток, что создает серьезные трудности для водителей и пешеходов.

Об этом сообщает RegioNews.

На утро 11 декабря в соцсетях появились забавные и не очень видео происшествий, а также попыток людей добраться к дому и работе.

Так, в столице на Андреевском спуске ребенок полчаса пытался преодолеть тротуар, который превратился в каток.

"Тротуары - стекло, люди по проезжей части идут. Иногда падают, почти под колеса. Коммунальщики тоже люди, по ночам не работают. И мэр тоже спит. Хотя, впрочем, разве в Городе есть мэр?". Так прокомментировала ситуацию в городе управляющий партнер Агентства PR-Service Елена Деревянко.

Критическая ситуация на Гончара, Бульварно-Кудрявской. Там пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, поскольку по тротуару пройтись, не травмировавшись, невозможно.

Сильна ожеледиця у Києві: комунальники скаржаться, що дороги доводиться обробляти по кілька разів pic.twitter.com/qW7wvYBPsq — Слава (@strilezkijslawa) December 11, 2020

Ох и сраньГосподня на вулиці!!!

Ливеняка,яка перетворюється на лід 🥶 pic.twitter.com/ddpLfCLEDq — Lata Vens (@ya_LataVens) December 10, 2020

Для транспорта вечер 10 декабря и утро 11 декабря превратились в сплошную полосу препятствий.

Скользкая дорога явилась причиной нескольких аварийных ситуаций в городе и области.

Люди делятся снимками обледенелых тротуаров и деревьев.

Некоторым интересно, а что еще случится до Нового года. "Учитывая наше двойное Рождество и Новые Старые Годы, у нас сначала будет трагедия, а впоследствии комедия", считают пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены более 170 населенных пунктов.