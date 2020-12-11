12:49  11 декабря
Президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА - СМИ
11:58  11 декабря
Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
08:11  11 декабря
Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2020, 10:52 1342

В Киеве и области гололедица превратила тротуары и дороги в каток: реакция соцсетей

11 декабря 2020, 10:52 1342
Читайте також українською мовою
Скользкая дорога стала причиной травм и аварий на дорогах
Скользкая дорога стала причиной травм и аварий на дорогах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ледяной дождь, который обрушился на украинские города в четверг, 10 декабря, превратил дороги в каток, что создает серьезные трудности для водителей и пешеходов.

Об этом сообщает RegioNews.

На утро 11 декабря в соцсетях появились забавные и не очень видео происшествий, а также попыток людей добраться к дому и работе.

Так, в столице на Андреевском спуске ребенок полчаса пытался преодолеть тротуар, который превратился в каток.

"Тротуары - стекло, люди по проезжей части идут. Иногда падают, почти под колеса. Коммунальщики тоже люди, по ночам не работают. И мэр тоже спит. Хотя, впрочем, разве в Городе есть мэр?". Так прокомментировала ситуацию в городе управляющий партнер Агентства PR-Service Елена Деревянко.

Критическая ситуация на Гончара, Бульварно-Кудрявской. Там пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, поскольку по тротуару пройтись, не травмировавшись, невозможно.

Для транспорта вечер 10 декабря и утро 11 декабря превратились в сплошную полосу препятствий.

Скользкая дорога явилась причиной нескольких аварийных ситуаций в городе и области.

Люди делятся снимками обледенелых тротуаров и деревьев.

Некоторым интересно, а что еще случится до Нового года. "Учитывая наше двойное Рождество и Новые Старые Годы, у нас сначала будет трагедия, а впоследствии комедия", считают пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены более 170 населенных пунктов.

непогода украинцы транспорт ДТП дороги авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »