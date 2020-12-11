В Киеве и области гололедица превратила тротуары и дороги в каток: реакция соцсетей
Ледяной дождь, который обрушился на украинские города в четверг, 10 декабря, превратил дороги в каток, что создает серьезные трудности для водителей и пешеходов.
Об этом сообщает RegioNews.
На утро 11 декабря в соцсетях появились забавные и не очень видео происшествий, а также попыток людей добраться к дому и работе.
Так, в столице на Андреевском спуске ребенок полчаса пытался преодолеть тротуар, который превратился в каток.
"Тротуары - стекло, люди по проезжей части идут. Иногда падают, почти под колеса. Коммунальщики тоже люди, по ночам не работают. И мэр тоже спит. Хотя, впрочем, разве в Городе есть мэр?". Так прокомментировала ситуацию в городе управляющий партнер Агентства PR-Service Елена Деревянко.
Критическая ситуация на Гончара, Бульварно-Кудрявской. Там пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, поскольку по тротуару пройтись, не травмировавшись, невозможно.
Сильна ожеледиця у Києві: комунальники скаржаться, що дороги доводиться обробляти по кілька разів pic.twitter.com/qW7wvYBPsq— Слава (@strilezkijslawa) December 11, 2020
Ох и сраньГосподня на вулиці!!!— Lata Vens (@ya_LataVens) December 10, 2020
Ливеняка,яка перетворюється на лід 🥶 pic.twitter.com/ddpLfCLEDq
Для транспорта вечер 10 декабря и утро 11 декабря превратились в сплошную полосу препятствий.
Скользкая дорога явилась причиной нескольких аварийных ситуаций в городе и области.
Люди делятся снимками обледенелых тротуаров и деревьев.
Некоторым интересно, а что еще случится до Нового года. "Учитывая наше двойное Рождество и Новые Старые Годы, у нас сначала будет трагедия, а впоследствии комедия", считают пользователи сети.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены более 170 населенных пунктов.