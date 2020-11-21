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21 листопада 2020, 16:05 3

У госпіталі на Львівщині заявили, що у них не було вибуху

21 листопада 2020, 16:05 3
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Внаслідок події потерпілих серед пацієнтів і персоналу немає
Внаслідок події потерпілих серед пацієнтів і персоналу немає
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У госпіталі містечка Винники біля Львова у п'ятницю ввечері вибуху не було, а вийшла з ладу система кисневого постачання, потерпілих немає.

Про це передає RegioNews з посиланням на Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи.

"О 22:05 20.11.2020 вийшла з ладу система кисневого постачання в КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи". Вибуху не було! Причиною поломки стала тріснута пластина!" - зазначили у госпіталі.

Там додали, що внаслідок події потерпілих серед пацієнтів і персоналу немає.

До місця події виїхало 16 бригад екстреної медичної допомоги, забезпечених киснем та апаратами ШВЛ.

Проводилась евакуація киснезалежних пацієнтів в обласні та міські заклади охорони здоров’я м. Львова, серед них 11 перебували на штучній вентиляції легень. Всього з госпіталю евакуйований 21 пацієнт, серед яких 3 на ШВЛ.

Станом на 00:25 21 листопада подача кисню була відновлена, евакуацію пацієнтів припинено. Наразі госпіталь продовжує роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада стало відомо, що у госпіталі у Винниках біля Львова стався вибух під час заправки кисню, відбулася евакуація хворих.

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