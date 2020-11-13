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13 ноября 2020, 09:19 20

Автомобиль Uber попал в смертельное ДТП: погибли четверо, еще один ранен

13 ноября 2020, 09:19 20
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Водитель такси на скорости влетел в остановку
Водитель такси на скорости влетел в остановку
Фото: dtpkiev
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В Киеве на Окружной дороге напротив "Электронмаша" произошло дорожно-транспортное происшествие при участия автомобиля сервиса такси Uber.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Водитель Hyundai на скорости вылетел на тротуар и влетел в киоск. Авария произошла на Окружной напротив Электронмаша. Предварительно, погибли четверо и один - ранен. Подробности пока неизвестны", - говорится в сообщении.

В то же время в Святошинском районном отделении полиции Киева подтвердили информацию о ДТП. Также в полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.

Напомним, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.

Позже водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали.

Также СМИ сообщали, что смертельное ДТП на Майдане устроил люстрированный чиновник.

31 октября виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении.

ДТП смерть водители люди происшествия трагедия авария
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