У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух

Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку

Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку

Фото: Нацполіція України

Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Оболонському районі Києва поруч із будівлею, в якій розташований офіс Нацкорпусу.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції м. Києва.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув біля офісного приміщення на вулиці Зої Гайдай. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії:

Вночі невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув неподалік від офісного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку".

Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

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