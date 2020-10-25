У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Оболонському районі Києва поруч із будівлею, в якій розташований офіс Нацкорпусу.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції м. Києва.
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув біля офісного приміщення на вулиці Зої Гайдай. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів.
Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії:
Вночі невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув неподалік від офісного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку".
Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.
Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.
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