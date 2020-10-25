У Києві викрили 300 псевдохворих COVID-19: хотіли обманом проголосувати вдома

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка.

За словами Клименка, правоохоронці мають докази того, що всі 300 людей нормально пересуваються і не хворіють коронавірусом.

Вчора ввечері ми перевіряли заяви по Святошинському району, де ми отримали інформацію, що 300 чоловік намагалися отримати лікарняні листи, листи про неможливість прийти на виборчі дільниці для того, щоб комісія прийшла до них додому для голосування ... У нас є серйозна доказова база зібрана, ці люди нормально переміщуються, не хворіють і була спроба маніпуляції і фальсифікації", - підкреслив Клименко.