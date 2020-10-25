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25 жовтня 2020, 13:03 9

У Києві викрили 300 псевдохворих COVID-19: хотіли обманом проголосувати вдома

25 жовтня 2020, 13:03 9
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Порушення зафіксували у Святошинському районі Києва
Порушення зафіксували у Святошинському районі Києва
Фото: Радіо Свобода
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У Києві 300 здорових людей намагалися отримати лікарняні листи щоб проголосувати вдома. Поліція підозрює їх у спробах маніпуляції і фальсифікації.

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка.

За словами Клименка, правоохоронці мають докази того, що всі 300 людей нормально пересуваються і не хворіють коронавірусом.

Вчора ввечері ми перевіряли заяви по Святошинському району, де ми отримали інформацію, що 300 чоловік намагалися отримати лікарняні листи, листи про неможливість прийти на виборчі дільниці для того, щоб комісія прийшла до них додому для голосування ... У нас є серйозна доказова база зібрана, ці люди нормально переміщуються, не хворіють і була спроба маніпуляції і фальсифікації", - підкреслив Клименко.

Нагадаємо, на Вінниччині і Закарпатті виборцям дозволили голосувати без паспортів - ОПОРА.

коронавірус Київ голосування хворі фальсифікації виборів
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