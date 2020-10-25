В Киеве возле офиса Нацкорпуса прогремел взрыв

В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома

В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома

Фото: Нацполіція Украины

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Оболонском районе Киева рядом со зданием, в котором расположен офис Нацкорпусу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции г. Киева.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил предмет, предположительно - гранату, который взорвался возле офисного помещения на улице Зои Гайдай. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия:

Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно - гранату, который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома".

Сейчас правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных и розыскных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома.

Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации события.

Напомним, в Киеве разоблачили 300 псевдохворих COVID-19: хотели обманом проголосовать на дому.