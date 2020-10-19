Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді

Кошти будуть стягувати із заробітної плати народних обранців

Кошти будуть стягувати із заробітної плати народних обранців

Фото: flickr

Народних депутатів, які не носять маски у залі пленарних засідань Верховної Ради, можуть почати штрафувати.

Таку пропозицію висловив голова комітету з питань здоров'я нації і нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький на засіданні погоджувальної ради, передає RegioNews.

Я би хотів зараз запропонувати - з приводу масок у залі Верховної Ради. Якщо автори проекту постанови, яку внесли народні депутати Крулько і Тимошенко, не проти, то ми можемо завтра правкою внести в цю постанову на комітеті - носіння масок у Верховній раді й штраф", - сказав Радуцький.

Він додав, що для депутатів розмір штрафу буде становити 17 тисяч гривень, їх будуть стягувати із заробітної плати народних обранців.

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що відповідну постанову парламент зможе розглянути вже 3 листопада.

Нагадаємо, раніше депутатам пригрозили штрафами за порушення маскового режиму в залі парламенту.