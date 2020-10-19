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19 жовтня 2020, 22:42 1

"УДАР" за два тижні агітації витратив майже 46 мільйонів гривень

19 жовтня 2020, 22:42 1
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Йдеться про київський осередок партії чинного мера Віталія Кличка
Йдеться про київський осередок партії чинного мера Віталія Кличка
Фото з відкритих джерел
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Київський осередок партії УДАР подав інформацію про витрати на виборчу кампанію за період від 2 до 14 жовтня.

Про це пише RegioNews з посиланням на рух "Чесно".

Як зазначили у "Чесно", судячи з вихідних даних на білбордах Кличка, зовнішню рекламу оплачено з виборчого рахунку УДАРу.

На початку вересня пресслужба мера запевняла, що вони мають 300 рекламних площин, оренда яких оплачується партійним коштом. За половину жовтня за ці послуги оператори зовнішньої реклами отримали від столичного осередку партії майже 6,2 млн грн.

Левова частка витрат припадає на телерекламу. Загалом за ефірний час сплачено понад 33 млн грн. Відповідно до звіту, рекламу замовляли в "Нового каналу", "Інтера", ICTV, СТБ, "1+1" та ТРК "Україна".

Реклама в інтернеті коштувала УДАРу 4,6 млн грн, друковані матеріали - 1,6 млн грн. Примітно те, що за розповсюдження листівок агітаторам сплачено лише 35 тисяч грн.

Нагадаємо, Ірина Верещук на свою передвиборчу кампанію вже витратила понад 22 мільйонів гривень.

УДАР Кличко Віталій реклама Київ гроші звіт
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