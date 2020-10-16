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16 жовтня 2020, 13:59 4

Кличко назвав суму, яку Київ виділив на підготовку до місцевих виборів

16 жовтня 2020, 13:59 4
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На ці кошти закуплять засоби індивідуального захисту для працівників виборчих дільниць
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На підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, Київ надав із міського бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці мера Києва Віталія Кличка, передає RegioNews.

"Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту 1109 виборчих дільниць", — написав він у соцмережі.

Раніше стало відомо, скільки буде недійсних бюлетенів на голосуванні під час місцевих виборів 2020.

Місцеві вибори
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