Кличко назвав суму, яку Київ виділив на підготовку до місцевих виборів
На ці кошти закуплять засоби індивідуального захисту для працівників виборчих дільниць
На ці кошти закуплять засоби індивідуального захисту для працівників виборчих дільниць
На підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, Київ надав із міського бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень.
Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці мера Києва Віталія Кличка, передає RegioNews.
"Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту 1109 виборчих дільниць", — написав він у соцмережі.
На підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту 1109 виборчих дільниць.— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 16, 2020
Раніше стало відомо, скільки буде недійсних бюлетенів на голосуванні під час місцевих виборів 2020.
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