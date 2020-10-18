На Чернігівщині трапився конфлікт у штабі кандидата у депутати Верховної ради по 208 округу
Поліція отримала низку повідомлень від обох сторін конфлікту у виборчому штабі одного з кандидатів у народні депутати у м. Бахмач Чернігівської області.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області.
Повідомлення про конфліктну ситуацію в районному штабі кандидата у народні депутати України по 208 виборчому округу в м. Бахмач надійшли до поліції з невеликим інтервалом.
Правоохоронці опитали учасників конфлікту, кожен з яких виклав свою версію розвитку подій: одна сторона заявила про підкуп виборців, інша – про те, що в їхнє приміщення була підкинута поліграфія з ознаками чорного піару.
Поліцейські також вилучили відеозаписи та низку речових доказів.
Слідчий поліції відкрив за фактом інциденту кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права). Вона передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, 16 жовтня на Чернігівщині обстріляли авто кандидата у мери Прилук .