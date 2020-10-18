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18 жовтня 2020, 13:16

На Чернігівщині трапився конфлікт у штабі кандидата у депутати Верховної ради по 208 округу

18 жовтня 2020, 13:16
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За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження
Фото: Нацполіція України
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Поліція отримала низку повідомлень від обох сторін конфлікту у виборчому штабі одного з кандидатів у народні депутати у м. Бахмач Чернігівської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області.

Повідомлення про конфліктну ситуацію в районному штабі кандидата у народні депутати України по 208 виборчому округу в м. Бахмач надійшли до поліції з невеликим інтервалом.

Правоохоронці опитали учасників конфлікту, кожен з яких виклав свою версію розвитку подій: одна сторона заявила про підкуп виборців, інша – про те, що в їхнє приміщення була підкинута поліграфія з ознаками чорного піару.

Поліцейські також вилучили відеозаписи та низку речових доказів.

Слідчий поліції відкрив за фактом інциденту кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права). Вона передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 16 жовтня на Чернігівщині обстріляли авто кандидата у мери Прилук .

вибори поліція штаб депутат Чернігівська область Кандидат Бахмач
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