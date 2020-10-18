Кандидат в Киевсовет от "Слуги народа" Палийчук заявляет об угрозах убийством

На ее агитационном кубе написали "Будем стрелять"

На ее агитационном кубе написали "Будем стрелять"

Фото: Facebook

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", информирует RegioNews.

Кандидат в депутаты Киевсовета от партии "слуги народа" Юлия Палийчук (№1 в списке партии в Днепровском района) сегодня утром получила угрозу убийством. Надписи с угрозами были нанесены на агитационные кубы кандидата, расположенные в Киеве возле домов по номерам 1 и 9 на улице Раисы Окипной", - сказано в сообщении.

В партии утверждают, что такая надпись была нанесена впервые, но до этого неизвестные регулярно уничтожали по ночам агитацию Палийчук. За последние 10 дней было уничтожено 52 рекламных баннера.

Каждую ночь, примерно в одно и то же время, к нашим кубам приходят два человека, один из которых режет агитационные материалы, другой - фотографирует и отсылает заказчику. Иногда это один человек, который и режет, и фотографирует", - рассказала Палийчук.

Кубы систематически портят в одних и тех же районах, на одних и тех же местах - Русановка, Березняки, проспект Соборности, улица Раисы Окипной, добавили в партии. Там также сообщили, что Юлия Палийчук обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Кандидатці в депутати Київради від "Слуги Народу" погрожують вбивством. Кандидатка в депутати Київради від партії... Опубліковано Слуга Народу Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Напомним, на Киевщине кандидата на голову ОТГ подозревают в подкупе избирателей.