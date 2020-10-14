Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, будуть перевіряти громадян

Правоохоронці можуть перевіряти документи та особисті речі

Правоохоронці можуть перевіряти документи та особисті речі

Фото: з відкритих джерел

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України сьогодні, 14 жовтня, заступили на посилене чергування у зв'язку з запланованими масовими заходами з нагоди Дня захисника України.

Про це заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко, передає RegioNews.

Заходи з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та 78-ї річниці створення УПА відбудуться 14 жовтня. Спираючись на досвід минулого року ми очікуємо участь у цих заходах великої кількості громадян", - повідомив він.

За його словами, перед початком заходів фахівці вибухотехнічної служби та кінологи проведуть ретельну перевірку місць, де відбудуться збори громадян та маршрути їх руху. А для запобігання провокацій у місцях проведення масових заходів поліцейські будуть застосовувати превентивні механізми.

Серед них перевірка документів та огляд речей, громадян. При необхідності - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації", - повідомили в поліції.

Поліція також повідомляє, що з метою контролю та належного реагування у разі виникнення позаштатних ситуацій у столичному главку поліції Києва у цілодобовому режимі розпочав роботу ситуаційний центр. Разом із тим, правоохоронці посилили охорону і на станціях столичного метрополітену.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль закликав голів ОДА утриматися від масових заходів на Покрову.