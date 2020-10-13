У Києві затримали банду, яка збувала наркотики та психотропи

Щомісячний прибуток угруповання становив понад $50 тисяч

Щомісячний прибуток угруповання становив понад $50 тисяч

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, учасники якого спеціалізувалися на збуті наркотиків та психотропів у столиці.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, організував наркобізнес відомий столичний комерсант. До протиправної діяльності він залучив ще трьох киян. Заборонені речовини зловмисники збували за готівку постійним клієнтам під час особистих зустрічей у нічних клубах та на закритих вечірках.

Щомісяця організатор угруповання у середньому отримував понад $50 тисяч від незаконного збуту наркотиків. Точні суми "прибутків" наркоділків наразі встановлюються.

Затримали учасників групи за місцями проживання в Оболонському і Дніпровському районах столиці, а також у Бориспільському районі Київщини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підготовлені до збуту кокаїн, амфетамін, канабіс, банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. Виявлені речі долучено до доказової бази розслідування.

Провадження розпочато за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри. Перевіряється причетність посадовців державних та правоохоронних органів до сприяння протиправній діяльності.

Нагадаємо, годиною раніше на Хрещатику затримали банду, яка грабувала валютчиків .