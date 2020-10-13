14:21  13 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" у жовтні призупинить роботу на два тижні
13:43  13 жовтня
Влада Франківська та Чернівців також не відправлятиме школярів на дострокові канікули
17:57  13 жовтня
На Донбасі від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2020, 19:33 2

У Києві затримали банду, яка збувала наркотики та психотропи

13 жовтня 2020, 19:33 2
Читайте также на русском языке
Щомісячний прибуток угруповання становив понад $50 тисяч
Щомісячний прибуток угруповання становив понад $50 тисяч
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, учасники якого спеціалізувалися на збуті наркотиків та психотропів у столиці.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, організував наркобізнес відомий столичний комерсант. До протиправної діяльності він залучив ще трьох киян. Заборонені речовини зловмисники збували за готівку постійним клієнтам під час особистих зустрічей у нічних клубах та на закритих вечірках.

Щомісяця організатор угруповання у середньому отримував понад $50 тисяч від незаконного збуту наркотиків. Точні суми "прибутків" наркоділків наразі встановлюються.

Затримали учасників групи за місцями проживання в Оболонському і Дніпровському районах столиці, а також у Бориспільському районі Київщини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підготовлені до збуту кокаїн, амфетамін, канабіс, банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. Виявлені речі долучено до доказової бази розслідування.

Провадження розпочато за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри. Перевіряється причетність посадовців державних та правоохоронних органів до сприяння протиправній діяльності.

Нагадаємо, годиною раніше на Хрещатику затримали банду, яка грабувала валютчиків .

СБУ Київ наркотики кримінальна справа затримання банда
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У центрі Києва затримали банду, яка грабувала валютчиків
13 жовтня 2020, 19:19
У центрі Києва обмежать рух транспорту у День захисника України
13 жовтня 2020, 18:56
Всі міські лікарні Києва готують для прийому хворих на COVID-19
13 жовтня 2020, 14:36
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »