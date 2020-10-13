У центрі Києва затримали банду, яка грабувала валютчиків

Поліцейським довелося застосувати зброю

Поліцейським довелося застосувати зброю

На столичному Хрещатику оперативники Нацполіції і поліції Києва спільно із бійцями КОРДу затримали групу розбійників, які грабували валютчиків та їхніх клієнтів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Зловмисники підшуковували жертв біля обмінників. Після валютної операції вони нападали на потерпілих і відбирали гроші.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби та неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави (за свідченнями очевидців – Грузії – ред.), раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

На столичному Хрещатику оперативники Нацполіції і поліції Києва спільно із бійцями КОРДу затримали групу... Опубліковано Національна поліція України Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці блокували діяльність міжнародного угруповання, що займалось контрабандою наркотиків.