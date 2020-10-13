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13 октября 2020, 19:33 2

В Киеве задержали банду, которая сбывала наркотики и психотропы

13 октября 2020, 19:33 2
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Ежемесячный доход группировки составил более $50 тысяч
Ежемесячный доход группировки составил более $50 тысяч
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, участники которой специализировались на сбыте наркотиков и психотропов в столице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, организовал наркобизнес известный столичный коммерсант. К противоправной деятельности он привлек еще трех киевлян. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали за наличные постоянным клиентам во время личных встреч в ночных клубах и на закрытых вечеринках.

Ежемесячно организатор группировки в среднем получал более $50 тысяч от незаконного сбыта наркотиков. Точные суммы "доходов" наркодельцов устанавливаются.

Задержали участников группы по местам жительства в Оболонском и Днепровском районах столицы, а также в Бориспольском районе Киевщины.

Во время обысков правоохранители изъяли подготовленные к сбыту кокаин, амфетамин, каннабис, банковские карточки, мобильные телефоны и ноутбуки. Обнаруженные вещи приобщены к доказательной базы расследования.

Производство начато по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении. Проверяется причастность должностных лиц государственных и правоохранительных органов содействие в противоправной деятельности.

Напомним, часом ранее на Крещатике задержали банду, которая грабила валютчиков .

СБУ Киев наркотики уголовное дело задержание банда
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