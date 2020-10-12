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12 октября 2020, 09:02 3

В Киеве группа иностранцев устроила автопробег со стрельбой

12 октября 2020, 09:02 3
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Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство
Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство
Фото: скриншот видео
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Правоохранители задержали в Киеве колонну автомобилей, на которых была закреплена иностранная символика - в том числе флаги Азербайджана и Турции. В машинах находилось 14 граждан других государств.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Так, двигаясь по улице Грушевского иностранцы сделали несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы. Колонну автомобилей остановили только в Соломенском районе Киева.

Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.

Киев транспорт дороги авто перестрелка
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