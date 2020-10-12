В Киеве группа иностранцев устроила автопробег со стрельбой
Правоохранители задержали в Киеве колонну автомобилей, на которых была закреплена иностранная символика - в том числе флаги Азербайджана и Турции. В машинах находилось 14 граждан других государств.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.
Так, двигаясь по улице Грушевского иностранцы сделали несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы. Колонну автомобилей остановили только в Соломенском районе Киева.
Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые.
Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.