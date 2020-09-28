Помер колишній голова КМДА Іван Салій

Іванові Салію було76 років

Іванові Салію було76 років

Фото з відкритих джерел

Про це виданню "Гордон" повідомив його син Костянтин, повідомляє RegioNews.



Причиною смерті став тромб, що відірвався. Дату похорону поки не повідомляють.



Довідка: Салій Іван Миколайович народився 2 листопада 1943 року в селі Іржавець Ічнянського району Чернігівської області у селянській родині.

На початку 90-х років Салій був головою райради у Подільському районі Києва, в 1992 році став головою Київської міськдержадміністрації, після звільнення займався громадською роботою, керував Центром розвитку міст, був одним з керівників Асоціації міст України.

У 1992–1993 роках він був представником президента в Києві та головою КМДА. За його словами, покинув посаду через розбіжності із президентом Леонідом Кравчуком. Згодом двічі обіймав посаду заступника голови КМДА, був заступником міністра транспорту України, депутатом Верховної Ради I і III скликань.

Нагадаємо, у Миколаєві від вогнепального поранення помер голова місцевої "Свободи"