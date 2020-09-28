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28 вересня 2020, 14:16 2

Помер колишній голова КМДА Іван Салій

28 вересня 2020, 14:16 2
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Іванові Салію було76 років
Іванові Салію було76 років
Фото з відкритих джерел
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26 вересня раптово помер український політичний діяч, нардеп кількох скликань, колишній голова Київської міської державної адміністрації Іван Салій.

Про це виданню "Гордон" повідомив його син Костянтин, повідомляє RegioNews.

Причиною смерті став тромб, що відірвався. Дату похорону поки не повідомляють.

Довідка: Салій Іван Миколайович народився 2 листопада 1943 року в селі Іржавець Ічнянського району Чернігівської області у селянській родині.

На початку 90-х років Салій був головою райради у Подільському районі Києва, в 1992 році став головою Київської міськдержадміністрації, після звільнення займався громадською роботою, керував Центром розвитку міст, був одним з керівників Асоціації міст України.

У 1992–1993 роках він був представником президента в Києві та головою КМДА. За його словами, покинув посаду через розбіжності із президентом Леонідом Кравчуком. Згодом двічі обіймав посаду заступника голови КМДА, був заступником міністра транспорту України, депутатом Верховної Ради I і III скликань.

Нагадаємо, у Миколаєві від вогнепального поранення помер голова місцевої "Свободи"

Київ смерть нардеп КМДА голова
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