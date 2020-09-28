На Закарпатті - страшна ДТП, загинули люди

Деталі ДТП встановлюють слідчі

Деталі ДТП встановлюють слідчі

Між селами Сокирниця та Стеблівка Хустського району Закарпатської області в ніч на 28 вересня сталась смертельна ДТП, у якій загинуло двоє людей.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Закарпатської області.

За попередніми даними, посеред дороги зіткнулись мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажівка. Встановлено, що водій буса раптово виїхав на зустрічну.

На місці аварії загинуло двоє людей. Про їх особи не повідомляють. Деталі ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ-Одеса зіткнулись фури та мікроавтобус, є постраждалі.