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24 сентября 2020, 17:57 4

Полицейские задержали преступную банду, которая похищала элитные автомобили

24 сентября 2020, 17:57 4
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Злоумышленники "работали" в столице и еще нескольких регионах
Злоумышленники "работали" в столице и еще нескольких регионах
Фото: flickr
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Вчера, 23 сентября работники Нацполиции задержали организованную преступную группу, которая на протяжении нескольких лет занималась похищением автомобилей элитных марок.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает RegioNews.

Группа, которая работала много лет, периодически привлекалась к уголовной ответственности за незаконные завладения и снова возвращалась к своей преступной деятельности", - сообщили в полиции.

В состав банды входили организатор - 29-летний житель Киевской области, еще один соорганизатор и четыре исполнителя.

Они осуществляли похищения на территории Киева, а также в Киевской, Житомирской, Тернопольской и других областях.

"Специализировались" на похищении таких марок авто, как "Bmw", "Toyota", "Acura", "Mazda", "Kia", "Honda", "Hyundai". Своими противоправными действиями нарушители нанесли потерпевшим ущерб в размере около 8 миллионов гривен", - уточнили правоохранители.

Во время проведения обысков было обнаружено большое количество спецтехники для угона транспортного средства, спецсредства связи.

Напомним, у Львові викрили конвертцентр, через який вкрали 90 мільонів гривень.

Украина полиция задержание авто угон
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