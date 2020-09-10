У Києві чоловік продав неіснуючі маски на півмільйона гривень

Жертвами афериста стали лікарні та благодійні фонди

Жертвами афериста стали лікарні та благодійні фонди

Фото з відкритих джерел

У столиці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який в результаті шахрайських дій заробив близько 500 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, пише Regionews

За наявною інформацією, підозрюваний почав свою діяльність ще в лютому 2020 року, коли ажіотаж навколо пандемії коронавіруса лише набирав обертів.

Аферист придбав товариство, оформив його на підставну особу, підготував і розмістив на популярних інтернет-майданчиках рекламу про продаж медичних засобів захисту дихання, яких у нього не було в наявності.

Збиток понесли 8 громадян і 12 організацій, серед яких 2 державних медичних установ і 2 благодійні організації. Всього подібним способом підозрюваний зміг заробити близько 500 тисяч гривень.

На даний момент правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди шахрайської діяльності підозрюваного. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора у Києві СБУ затримала одного з ватажків "Ісламської держави".