09:51  10 вересня
В Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу
11:41  10 вересня
Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді
17:42  10 вересня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2020, 14:57 4

У Києві чоловік продав неіснуючі маски на півмільйона гривень

10 вересня 2020, 14:57 4
Читайте также на русском языке
Жертвами афериста стали лікарні та благодійні фонди
Жертвами афериста стали лікарні та благодійні фонди
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який в результаті шахрайських дій заробив близько 500 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, пише Regionews

За наявною інформацією, підозрюваний почав свою діяльність ще в лютому 2020 року, коли ажіотаж навколо пандемії коронавіруса лише набирав обертів.

Аферист придбав товариство, оформив його на підставну особу, підготував і розмістив на популярних інтернет-майданчиках рекламу про продаж медичних засобів захисту дихання, яких у нього не було в наявності.

Збиток понесли 8 громадян і 12 організацій, серед яких 2 державних медичних установ і 2 благодійні організації. Всього подібним способом підозрюваний зміг заробити близько 500 тисяч гривень.

На даний момент правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди шахрайської діяльності підозрюваного. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора у Києві СБУ затримала одного з ватажків "Ісламської держави".

Київ шахраї інтернет продаж маски
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Смартленд" придбати готель "Дніпро"
10 вересня 2020, 14:30
У Полтаві та Одесі силовики блокували діяльність сепаратистських пропагандистів
10 вересня 2020, 13:34
Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді
10 вересня 2020, 11:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська
Всі публікації »
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Всі блоги »