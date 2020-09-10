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10 сентября 2020, 14:57 4

В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен

10 сентября 2020, 14:57 4
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Жертвами афериста стали больницы и благотворительные фонды
Жертвами афериста стали больницы и благотворительные фонды
Фото из открытых источников
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В столице сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, который в результате мошеннических действий заработал около 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, пишет Regionews

По имеющейся информации, подозреваемый начал свою деятельность еще в феврале 2020 года, когда ажиотаж вокруг пандемии коронавируса лишь набирал обороты.

Аферист приобрел общество, оформил его на подставное лицо, подготовил и разместил на популярных интернет-площадках рекламу о продаже медицинских средств защиты дыхания, которых у него не имелось в наличии.

Ущерб понесли 8 граждан и 12 организаций, среди которых 2 государственных медицинских учреждения и 2 благотворительные организации. Всего подобным способом подозреваемый смог заработать около 500 тысяч гривен.

На данный момент правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды мошеннической деятельности подозреваемого. Также решается вопрос о выборе меры пресечения.

Напомним, вчера в Киеве СБУ задержала одного из главарей "Исламского государства".

Киев мошенники интернет продажа маски
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