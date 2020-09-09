Нападение на Балуха: пострадавший до сих пор не пришел в сознание - Геращенко

Его подключили к аппарату ИВЛ, состояние тяжелое

Его подключили к аппарату ИВЛ, состояние тяжелое

Фото: из открытых источников

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко сообщила, что состояние бывшего политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли избитым накануне, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания. К сожалению, пока что такая неутешительная информация", - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие уже отреагировали в Офисе президента. Там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела.