Стало відомо, коли внесуть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік

У парламенті сподіваються, що це станеться вчасно

У парламенті сподіваються, що це станеться вчасно

Кабінет міністрів подасть проєкт державного бюджету на 2021 рік до Верховної Ради у встановлений законодавством строк. Відповідну до закону, бюджет подадуть до ВР до 15 вересня.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник уряду у парламенті Василь Мокан у ході засідання погоджувальної ради.

Так, спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що урядовці мають вчасно подати держбюджет до парламенту.

"До представника уряду у Верховній раді України: не забути, що бюджет повинен бути поданий до ВР до 15 вересня 2020 року", - сказав глава парламенту.

Мокан своєю чергою заявив, що серед основних питань на цій сесії - проєкт підготовки державного бюджету на наступний рік.

"І хочу також поінформувати, що триває над цим робота. І, у встановлений законодавством термін, буде подано до 15 вересня проект головного фінансового документу нашої держави", - наголосив представник Кабміну у Раді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори.