Коронавірус в гуртожитку КПІ: захворіли вже 133 курсанти

Усього в гуртожитку мешкають 152 людини

Усього в гуртожитку мешкають 152 людини

Фото: Facebook

У гуртожитку Київського політехнічого інституту, де мешкають курсанти Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації, коронавірусну хворобу виявили ще у 81 людини. Загалом у гуртожитку COVID-19 хворіють 133 курсанти.

Про це передає Regionews з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Як повідомив виконувач обов’язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергій Чумак, учора (28 липня — ред.) фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 людей, які були контактними із захворілими. Результати досліджень отримали сьогодні: коронавірус занйшли ще у 81 людини.

Крім того, 10 курсантів госпіталізовані до столичних медзакладів. Інші лікуються у гуртожитку під медичним наглядом", — зазначив Чумак.

Нагадаємо, 26 липня у Києві виявили спалах COVID-19 в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанти.

Учора, 28 липня повідомили, що кількість хворих зросла до 55 осіб, серед них - офіцери.