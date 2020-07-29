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29 липня 2020, 19:27

Коронавірус в гуртожитку КПІ: захворіли вже 133 курсанти

29 липня 2020, 19:27
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Усього в гуртожитку мешкають 152 людини
Усього в гуртожитку мешкають 152 людини
Фото: Facebook
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У гуртожитку Київського політехнічого інституту, де мешкають курсанти Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації, коронавірусну хворобу виявили ще у 81 людини. Загалом у гуртожитку COVID-19 хворіють 133 курсанти.

Про це передає Regionews з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Як повідомив виконувач обов’язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергій Чумак, учора (28 липня — ред.) фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 людей, які були контактними із захворілими. Результати досліджень отримали сьогодні: коронавірус занйшли ще у 81 людини.

Крім того, 10 курсантів госпіталізовані до столичних медзакладів. Інші лікуються у гуртожитку під медичним наглядом", — зазначив Чумак.

Нагадаємо, 26 липня у Києві виявили спалах COVID-19 в гуртожитку КПІ, захворіли 52 курсанти.

Учора, 28 липня повідомили, що кількість хворих зросла до 55 осіб, серед них - офіцери.

Київ коронавірус КПІ гуртожиток хворі COVID-19
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