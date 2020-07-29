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29 июля 2020, 19:27

Коронавирус в общежитии КПИ: заболели уже 133 курсанта

29 июля 2020, 19:27
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Всего в общежитии проживают 152 человека
Всего в общежитии проживают 152 человека
Фото: Facebook
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В общежитии Киевского политехнического института, где проживают курсанты Института специальной связи и защиты информации, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 81 человека. Всего в общежитии COVID-19 болеют 133 курсанта.

Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак, вчера (28 июля — ред.) специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований получили сегодня: коронавирус сейчас в находитесь в поиске еще у 81 человека.

Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичных медучреждений. Остальные лечатся в общежитии под медицинским наблюдением", — отметил Чумак.

Напомним 26 июля в Киеве обнаружили вспышку COVID-19 в общежитии КПИ, заболели 52 курсанты.

Вчера, 28 июля сообщили, что количество заболевших возросло до 55 человек, среди них - офицеры.

Киев коронавирус КПИ общежитие больные COVID-19
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