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21 липня 2020, 09:29 5

В Україні вже понад 60 тисяч випадків COVID-19

21 липня 2020, 09:29 5
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За минулу добу коронавірусом заразилися ще 673 людини, а 20 - померли
За минулу добу коронавірусом заразилися ще 673 людини, а 20 - померли
pixabay.com
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В Україні з початку пандемії заразилися вже 60 166 осіб, всього 32 199 видужали, а 1 518 хворих померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за добу підтвердили у Львівській області - 114, у Закарпатській - 78, в Івано-Франківській - 75 і в Києві - 73.

Нових випадків зараження за добу не фіксували у Сумській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2330 випадків;
  • Волинська область — 3318 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1224 випадки;
  • Донецька область — 797 випадків;
  • Житомирська область — 1609 випадків;
  • Закарпатська область — 4518 випадків;
  • Запорізька область — 682 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3611 випадків;
  • Кіровоградська область — 686 випадків;
  • м. Київ — 7034 випадки;
  • Київська область — 3332 випадки;
  • Львівська область — 8229 випадків;
  • Луганська область — 110 випадків;
  • Миколаївська область — 524 випадки;
  • Одеська область — 2638 випадків;
  • Полтавська область — 356 випадків;
  • Рівненська область — 5183 випадки;
  • Сумська область — 371 випадок;
  • Тернопільська область — 2466 випадків;
  • Харківська область — 3082 випадки;
  • Херсонська область — 216 випадків;
  • Хмельницька область — 991 випадок;
  • Чернівецька область — 5363 випадки;
  • Черкаська область — 847 випадків;
  • Чернігівська область — 649 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 20 липня в Україні захворіла 651 людина, з них 34 дитини і 27 медичних працівників.

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