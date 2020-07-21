В Україні вже понад 60 тисяч випадків COVID-19

За минулу добу коронавірусом заразилися ще 673 людини, а 20 - померли

За минулу добу коронавірусом заразилися ще 673 людини, а 20 - померли

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В Україні з початку пандемії заразилися вже 60 166 осіб, всього 32 199 видужали, а 1 518 хворих померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за добу підтвердили у Львівській області - 114, у Закарпатській - 78, в Івано-Франківській - 75 і в Києві - 73.

Нових випадків зараження за добу не фіксували у Сумській області.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2330 випадків;

Волинська область — 3318 випадків;

Дніпропетровська область — 1224 випадки;

Донецька область — 797 випадків;

Житомирська область — 1609 випадків;

Закарпатська область — 4518 випадків;

Запорізька область — 682 випадки;

Івано-Франківська область — 3611 випадків;

Кіровоградська область — 686 випадків;

м. Київ — 7034 випадки;

Київська область — 3332 випадки;

Львівська область — 8229 випадків;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 524 випадки;

Одеська область — 2638 випадків;

Полтавська область — 356 випадків;

Рівненська область — 5183 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2466 випадків;

Харківська область — 3082 випадки;

Херсонська область — 216 випадків;

Хмельницька область — 991 випадок;

Чернівецька область — 5363 випадки;

Черкаська область — 847 випадків;

Чернігівська область — 649 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 20 липня в Україні захворіла 651 людина, з них 34 дитини і 27 медичних працівників.

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