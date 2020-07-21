В Україні вже понад 60 тисяч випадків COVID-19
За минулу добу коронавірусом заразилися ще 673 людини, а 20 - померли
За минулу добу коронавірусом заразилися ще 673 людини, а 20 - померли
В Україні з початку пандемії заразилися вже 60 166 осіб, всього 32 199 видужали, а 1 518 хворих померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків за добу підтвердили у Львівській області - 114, у Закарпатській - 78, в Івано-Франківській - 75 і в Києві - 73.
Нових випадків зараження за добу не фіксували у Сумській області.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2330 випадків;
- Волинська область — 3318 випадків;
- Дніпропетровська область — 1224 випадки;
- Донецька область — 797 випадків;
- Житомирська область — 1609 випадків;
- Закарпатська область — 4518 випадків;
- Запорізька область — 682 випадки;
- Івано-Франківська область — 3611 випадків;
- Кіровоградська область — 686 випадків;
- м. Київ — 7034 випадки;
- Київська область — 3332 випадки;
- Львівська область — 8229 випадків;
- Луганська область — 110 випадків;
- Миколаївська область — 524 випадки;
- Одеська область — 2638 випадків;
- Полтавська область — 356 випадків;
- Рівненська область — 5183 випадки;
- Сумська область — 371 випадок;
- Тернопільська область — 2466 випадків;
- Харківська область — 3082 випадки;
- Херсонська область — 216 випадків;
- Хмельницька область — 991 випадок;
- Чернівецька область — 5363 випадки;
- Черкаська область — 847 випадків;
- Чернігівська область — 649 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 20 липня в Україні захворіла 651 людина, з них 34 дитини і 27 медичних працівників.
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