Суд оправдал "пловца с Гидропарка", задержанного в начале карантина

Суд не увидел состава правонарушения в действиях Бурьянова

Суд не увидел состава правонарушения в действиях Бурьянова

Фото: скриншот видео

Днепровской районный суд Киева оправдал киевлянина Валентина Бурьянова, которого 6 апреля задерживали более 10 сотрудников полиции.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

В тот день Бурьянов вплавь попал в закрытый на время карантина Гидропарк.

Однако суд не увидел в действиях пловца состава правонарушения.

Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду... Впрочем, за все преступления придется понести ответственность", - написал Бурьянов.

Он добавил, что теперь будет подавать в суд на полицейских, которые составили админпротокол и задерживали его в Гидропарке.

Напомним, Валентина Бурьянова задержали 6 апреля, в первый день действия усиленных правил карантина. Мужчина попробовал вплавь добраться до спортплощадки, на него составили админпротокол.