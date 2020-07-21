Суд оправдал "пловца с Гидропарка", задержанного в начале карантина
Днепровской районный суд Киева оправдал киевлянина Валентина Бурьянова, которого 6 апреля задерживали более 10 сотрудников полиции.
Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.
В тот день Бурьянов вплавь попал в закрытый на время карантина Гидропарк.
Однако суд не увидел в действиях пловца состава правонарушения.
Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду... Впрочем, за все преступления придется понести ответственность", - написал Бурьянов.
Он добавил, что теперь будет подавать в суд на полицейских, которые составили админпротокол и задерживали его в Гидропарке.
Напомним, Валентина Бурьянова задержали 6 апреля, в первый день действия усиленных правил карантина. Мужчина попробовал вплавь добраться до спортплощадки, на него составили админпротокол.