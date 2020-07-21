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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 11:52 4

Суд оправдал "пловца с Гидропарка", задержанного в начале карантина

21 июля 2020, 11:52 4
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Суд не увидел состава правонарушения в действиях Бурьянова
Суд не увидел состава правонарушения в действиях Бурьянова
Фото: скриншот видео
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Днепровской районный суд Киева оправдал киевлянина Валентина Бурьянова, которого 6 апреля задерживали более 10 сотрудников полиции.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

В тот день Бурьянов вплавь попал в закрытый на время карантина Гидропарк.

Однако суд не увидел в действиях пловца состава правонарушения.

Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду... Впрочем, за все преступления придется понести ответственность", - написал Бурьянов.

Он добавил, что теперь будет подавать в суд на полицейских, которые составили админпротокол и задерживали его в Гидропарке.

Напомним, Валентина Бурьянова задержали 6 апреля, в первый день действия усиленных правил карантина. Мужчина попробовал вплавь добраться до спортплощадки, на него составили админпротокол.

суд карантин полиция задержание МВД
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