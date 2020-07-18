От взрыва возле столичного метро "Шулявская" пострадало еще три человека

В полиции открыли уголовное дело

В полиции открыли уголовное дело

Фото: npu.gov.ua

Стало известно о еще троих пострадавших в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве. Таким образом общее количество пострадавших составило 4 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Так, помимо госпитализированного ранее 22-летнего студента, повреждения в результате взрыва получили еще три человека - они самостоятельно обратились к врачам для оказания медицинской помощи.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о происшествии, а полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение предмета, который взорвался.

Напомним, вчера вечером возле входа в станцию метро "Шулявская" произошел взрыв в мусорной урне. Правоохранители обследовали прилегающую территорию, но больше никаких опасных предметов не обнаружили.