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От взрыва возле столичного метро "Шулявская" пострадало еще три человека
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18 июля 2020, 11:44 4

От взрыва возле столичного метро "Шулявская" пострадало еще три человека

18 июля 2020, 11:44 4
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Фото: npu.gov.ua
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Стало известно о еще троих пострадавших в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве. Таким образом общее количество пострадавших составило 4 человека. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Так, помимо госпитализированного ранее 22-летнего студента, повреждения в результате взрыва получили еще три человека - они самостоятельно обратились к врачам для оказания медицинской помощи.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о происшествии, а полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение предмета, который взорвался.

Напомним, вчера вечером возле входа в станцию метро "Шулявская" произошел взрыв в мусорной урне. Правоохранители обследовали прилегающую территорию, но больше никаких опасных предметов не обнаружили.

метро Киев госпитализация взрыв полиция
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