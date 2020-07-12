Півтисячі людей без масок: поліцейські закрили нічний клуб на Київщині

Правоохоронці Київщини припинили діяльність нічного розважального закладу за порушення карантинних обмежень

Правоохоронці Київщини припинили діяльність нічного розважального закладу за порушення карантинних обмежень

Всупереч карантинним обмеженням, розважальний заклад у селищі Козин, що на Обухівщині, продовжив роботу після 22-ї години. Персонал та понад півтисячі відвідувачів клубу були без засобів індивідуального захисту.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду.

Правоохоронці склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.

Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисячі гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, мер Тернополя Надал ініціює 31 липня проведення у місті параду випускників, порушуючи карантин.