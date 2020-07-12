ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі
У церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину
У церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину
Православна церква України та Українська православна церква ухвалили рішення не проводити хресну ходу в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі 28 липня.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram, пише RegioNews.
Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу", - зазначив Ткаченко.
В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах.
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