ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі

У церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину

У церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину

Фото: Народна правда

Православна церква України та Українська православна церква ухвалили рішення не проводити хресну ходу в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі 28 липня.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram, пише RegioNews.

Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу", - зазначив Ткаченко.

В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у Харкові попри погіршення епідемічної ситуації дозволили відкрити кінотеатри.