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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 12:08 1

ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі

12 липня 2020, 12:08 1
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У церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину
Фото: Народна правда
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Православна церква України та Українська православна церква ухвалили рішення не проводити хресну ходу в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі 28 липня.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram, пише RegioNews.

Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу", - зазначив Ткаченко.

В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у Харкові попри погіршення епідемічної ситуації дозволили відкрити кінотеатри.

Київ карантин УПЦ свято пцу
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