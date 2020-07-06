Банк чоловіка ексміністра фінансів Маркарової планує купити готель "Дніпро" в центрі Києва

Фонд державного майна призначив на 15 липня аукціон з приватизації готелю "Дніпро" в центрі Києва, його стартова ціна складе 80,92 млн грн.

Фонд державного майна призначив на 15 липня аукціон з приватизації готелю "Дніпро" в центрі Києва, його стартова ціна складе 80,92 млн грн.

Фото: Facebook

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР, передає RegioNews з посиланням на FinClub.

Найбільшим акціонером "Акордбанк" є чоловік ексміністра фінансів Оксани Маркарової Данило Волинець (70,94% акцій).

Довідка:

Готель "Дніпро" являє собою дванадцятиповерхову будівлю загальною площею 12829 кв. м, має 186 номерів, ресторани, бар, SPA-центр і кілька конференц-залів, а також великий паркінг для гостей на 56 місць.

Нагадаємо, 15 червня готель "Дніпро" в центрі Києва виставили на продаж