Банк мужа экс-министра финансов Маркаровой планирует купить гостиницу "Днепр" в центре Киева

Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева, его стартовая цена составит 80,92 млн грн.

Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева, его стартовая цена составит 80,92 млн грн.

Фото: Facebook

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает RegioNews со ссылкой на FinClub.

Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Данило Волынец (70,94% акций).

Справка:

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.

Напомним, 15 июня готель "Днепр" в центре Киева выставили на продажу