У Києві на Банковій відбулася сутичка між поліцією і шахтарями
У центрі Києва під Офісом президента поліцейські не дозволили шахтарям встановити намети, через це між ними сталася сутичка.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".
Як зазначає видання, шахтарі хотіли встановити намети, щоб проводити в них температурний скринінг і перевіряти здоров'я страйкуючих. За словами учасників акції, дозвіл на це у них був.
Намети вони залишили біля входу на територію Офісу президента. Коли протестувальники повернулися, щоб взяти намети, то побачили, що їх забрали поліцейські та завантажили в машину.
Під час спроби затримати машину з наметами і сталася сутичка. Затриманих в ході інциденту немає.
Под Офисом президента полицейские не разрешили шахтерам установить палатки. Произошла стычка. pic.twitter.com/AtzFzp2dNR— Новости Донбасса (@novostidnua) July 1, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Офіс президента прийшли страйкувати гірники.
Пізніше в ОП запевнили, що розрахуються із шахтарями протягом дня.