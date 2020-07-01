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01 липня 2020, 14:16 5

У Києві на Банковій відбулася сутичка між поліцією і шахтарями

01 липня 2020, 14:16 5
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Під Офісом президента триває акція гірників
Під Офісом президента триває акція гірників
Фото: Скріншот із відео
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У центрі Києва під Офісом президента поліцейські не дозволили шахтарям встановити намети, через це між ними сталася сутичка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".

Як зазначає видання, шахтарі хотіли встановити намети, щоб проводити в них температурний скринінг і перевіряти здоров'я страйкуючих. За словами учасників акції, дозвіл на це у них був.

Намети вони залишили біля входу на територію Офісу президента. Коли протестувальники повернулися, щоб взяти намети, то побачили, що їх забрали поліцейські та завантажили в машину.

Під час спроби затримати машину з наметами і сталася сутичка. Затриманих в ході інциденту немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Офіс президента прийшли страйкувати гірники.

Пізніше в ОП запевнили, що розрахуються із шахтарями протягом дня.

шахтарі протест митинг поліція наметове містечко
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