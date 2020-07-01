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01 июля 2020, 14:16 7

В Киеве на Банковой произошла стычка между полицией и шахтерами

01 июля 2020, 14:16 7
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Под Офисом президента продолжается акция горняков
Под Офисом президента продолжается акция горняков
Фото: Скриншот из видео
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В центре Киева под Офисом президента полицейские не разрешили шахтерам установить палатки, из-за чего между ними произошла стычка. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как отмечает издание, шахтеры хотели установить палатки, чтобы проводить в них температурный скрининг и проверять здоровье бастующих. По словам участников акции, разрешение на это у них было.

Палатки они оставили у входа на территорию Офиса президента. Когда протестующие вернулись, чтобы взять палатки, то увидели, что их забрали полицейские и погрузили в машину.

Во время попытки задержать машину с погруженными палатками и произошла стычка. Задержанных в ходе инцидента нет.

Напомним, ранее сообщалось, что под Офис президента пришли бастовать горняки.

Позже в ОП заверили, что рассчитаются с шахтерами в течение дня.

шахтеры протест митинг полиция палаточный городок
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