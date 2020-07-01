В Киеве на Банковой произошла стычка между полицией и шахтерами

Под Офисом президента продолжается акция горняков

Под Офисом президента продолжается акция горняков

Фото: Скриншот из видео

В центре Киева под Офисом президента полицейские не разрешили шахтерам установить палатки, из-за чего между ними произошла стычка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как отмечает издание, шахтеры хотели установить палатки, чтобы проводить в них температурный скрининг и проверять здоровье бастующих. По словам участников акции, разрешение на это у них было.

Палатки они оставили у входа на территорию Офиса президента. Когда протестующие вернулись, чтобы взять палатки, то увидели, что их забрали полицейские и погрузили в машину.

Во время попытки задержать машину с погруженными палатками и произошла стычка. Задержанных в ходе инцидента нет.

Под Офисом президента полицейские не разрешили шахтерам установить палатки. Произошла стычка. pic.twitter.com/AtzFzp2dNR — Новости Донбасса (@novostidnua) July 1, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что под Офис президента пришли бастовать горняки.

Позже в ОП заверили, что рассчитаются с шахтерами в течение дня.