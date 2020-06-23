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Вибух в багатоповерхівці в Києві: постраждали 11 сімей залізничників
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23 червня 2020, 16:11 11

Вибух в багатоповерхівці в Києві: постраждали 11 сімей залізничників

23 червня 2020, 16:11 11
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Загинули двоє співробітників "Укрзалізниці" і двоє членів сімей залізничників
Загинули двоє співробітників "Укрзалізниці" і двоє членів сімей залізничників
Фото: з відкритих джерел
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Виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик заявив, що компанія готова компенсувати витрати на оренду житла і надасть фінансову допомогу родинам залізничників, які постраждали в результаті вибуху в будинку в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Всього в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки проживали 40 залізничників і членів їх сімей в 11 квартирах. Більшість з них є працівниками локомотивних депо станцій "Київ-Пасажирський" і "Дарниця", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 11 особам компанія надала для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі станції "Київ-Пасажирський".

За словами Юрка, сім'ям залізничників, які постраждали в результаті вибуху, "Укрзалізниця" надасть тимчасове житло і компенсує витрати на його оренду, а також виплатить фінансову допомогу.

Також правління АТ "Укрзалізниця" розгляне питання надання одноразової цільової фінансової допомоги 11 сім'ям, постраждалим в результаті вибуху. Розмір допомоги становитиме від 100 до 500 тис. грн. на одну сім'ю.

Регіональний філіал "Південно-Західна залізниця" візьме на себе витрати на організацію поховань загиблих працівників. Крім того, будуть забезпечені всі виплати, передбачені колективним договором.

На даний момент рятувальники знайшли п'ять загиблих і заявили, що більше жертв немає.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів.

Жителів, які втратили житло, тимчасово розселили, забезпечили харчуванням і медичною допомогою.

Віталій Кличко зазначив, що на цьому тижні місто надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям і допомогу родичам загиблих.

Також місто запропонував уряду варіант вирішення проблеми з житлом для постраждалих мешканців. Половину коштів на це – 30 мільйонів гривень – готовий надати з резервного фонду Київ. Ще половину за пропозицією мера столиці, має надати уряд.

Київ Укрзализныця гроші вибух трагедія
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