Взрыв в многоэтажке в Киеве: пострадали 11 семей железнодорожников

Погибли двое сотрудников "Укрзализныци" и двое членов семей железнодорожников

Погибли двое сотрудников "Укрзализныци" и двое членов семей железнодорожников

Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик заявил, что компания готова компенсировать расходы на аренду жилья и окажет финансовую помощь семьям железнодорожников, которые пострадали в результате взрыва в доме в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает RegioNews ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций "Киев-Пассажирский" и "Дарница", - говорится в сообщении.

Известно, что 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции "Киев-Пассажирский".

По словам Юрика, семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

Также правление АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос предоставления одноразовой целевой финансовой помощи 11 семьям, пострадавшим в результате взрыва. Размер помощи составит от 100 до 500 тыс. грн на одну семью.

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" возьмет на себя расходы на организацию захоронений погибших работников. Кроме того, будут обеспечены все выплаты, предусмотренные коллективным договором.

На данный момент спасатели нашли пять погибших и заявили, что больше жертв нет.

Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Жителей, потерявших жилье, временно расселили, обеспечили питанием и медицинской помощью.

Виталий Кличко отметил, что на этой неделе город окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Также город предложил правительству вариант решения проблемы с жильем для пострадавших жителей. Половину средств на это – 30 миллионов гривен – готов предоставить из резервного фонда Киев. Еще половину по предложению мэра столицы, должено предоставить правительство.