09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
11:01  14 червня
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 12:21 31

МОЗ оприлюднило правила перетину кордону у зв’язку з відновленням авіасполучення

14 червня 2020, 12:21 31
Читайте также на русском языке
Буде визначено перелік країн, які увійдуть до так званих "червоної” та "зеленої” зон
Буде визначено перелік країн, які увійдуть до так званих "червоної” та "зеленої” зон
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Громадяни, які прибуватимуть з країн, які належать до «червоної» зони, проходитимуть обсервацію або самоізоляцію

Про це на брифінгу повідомив мінстр охорони здоров`я Максим Степанов, пише Regionews.

МОЗ визначив порядок перетину кордону України у зв’язку з відновленням авіасполучення з 15 червня. Усі країни поділять на так звані "червону” та "зелену” зони.

До "червоної” зони будуть відноситись країни, де кількість хворих на COVID-19 на певну дату складає більше 40 осіб на 100 тис. населення. МОЗ буде публікувати перелік таких країн на своєму сайті, - пояснив міністр.

Громадяни, які прибуватимуть із країн "червоної" зони, повинні будуть проходити обов’язкову обсервацію або самоізоляцію.

Нагадаємо,завтра, 15 червня, Україна відновлює авіасполучення з іншими країнами. Однак, деякі авіакомпанїї скасовують рейси через низький попит на квитки. Аеропорти України несуть збитки і змушені скорочувати працівників.

Україна авіарейси кордон авіасполучення МОЗ авіаперельоти літак правила
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У пункті пропуску "Шегіні" встановили намети для подорожуючих
14 червня 2020, 11:57
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
14 червня 2020, 11:01
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
14 червня 2020, 09:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Всі блоги »