МОЗ оприлюднило правила перетину кордону у зв’язку з відновленням авіасполучення

Буде визначено перелік країн, які увійдуть до так званих "червоної” та "зеленої” зон

Буде визначено перелік країн, які увійдуть до так званих "червоної” та "зеленої” зон

Фото з відкритих джерел

Громадяни, які прибуватимуть з країн, які належать до «червоної» зони, проходитимуть обсервацію або самоізоляцію

Про це на брифінгу повідомив мінстр охорони здоров`я Максим Степанов, пише Regionews.

МОЗ визначив порядок перетину кордону України у зв’язку з відновленням авіасполучення з 15 червня. Усі країни поділять на так звані "червону” та "зелену” зони.

До "червоної” зони будуть відноситись країни, де кількість хворих на COVID-19 на певну дату складає більше 40 осіб на 100 тис. населення. МОЗ буде публікувати перелік таких країн на своєму сайті, - пояснив міністр.

Громадяни, які прибуватимуть із країн "червоної" зони, повинні будуть проходити обов’язкову обсервацію або самоізоляцію.

Нагадаємо,завтра, 15 червня, Україна відновлює авіасполучення з іншими країнами. Однак, деякі авіакомпанїї скасовують рейси через низький попит на квитки. Аеропорти України несуть збитки і змушені скорочувати працівників.