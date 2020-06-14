Виталия Кличко заметили за нарушением правил карантина

Мэр Киева ужинал в компании мужчины и двух девушек после десяти часов вечера

Мэр Киева ужинал в компании мужчины и двух девушек после десяти часов вечера

На столичной Воздвиженке местные жители заметили Виталия Кличко, который нарушал карантинный режим, введённый в Киеве.

Об этом в своем Телеграмм-канале написал журналист Тарас Березовец, информирует Regionews.

На фото, опубликованных Березовцом, Виталий Кличко в компании мужчины и двух девушек ужинает в ресторане после 22.00, что является нарушением правил карантина.

Согласно требованиям к работе учреждений общественного питания во время карантина, за столиком не может находится более двух человек, а само заведение должно прекращать работу в 22.00.

Напомним, в пятницу, 12 июня, Виталий Кличко заявил, что люди не соблюдают элементарных правил - не носят маски, не держат дистанцию, игнорируют угрозу заражения. Поэтому, если показатели заболеваемости ухудшадся, карантин придется усилить.