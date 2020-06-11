Родственники украинских пленных собрались на митинг под Офисом президента
Они просят ускорить переговоры по освобождению их близких
Они просят ускорить переговоры по освобождению их близких
На Банковой под Офисом президента собрались на акцию протеста родственники украинских граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает RegioNews.
Участники акции хотят встретиться с Владимиром Зеленским и просят, чтобы начала работу рабочая группа, в которую входят родственники пленных на территории Донецка и Луганска, а также родственники без вести пропавших.
В руках протестующие держат фотографиями их родственников или знакомых, которые до сих пор находятся в плену.
Напомним, Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны.
Ранее сообщалось, что в Киеве протестовали вкладчики "Аркады".
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