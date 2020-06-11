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11 июня 2020, 13:29 4

Родственники украинских пленных собрались на митинг под Офисом президента

11 июня 2020, 13:29 4
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Они просят ускорить переговоры по освобождению их близких
Они просят ускорить переговоры по освобождению их близких
Фото: из открытых источников
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На Банковой под Офисом президента собрались на акцию протеста родственники украинских граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает RegioNews.

Участники акции хотят встретиться с Владимиром Зеленским и просят, чтобы начала работу рабочая группа, в которую входят родственники пленных на территории Донецка и Луганска, а также родственники без вести пропавших.

В руках протестующие держат фотографиями их родственников или знакомых, которые до сих пор находятся в плену.

Напомним, Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестовали вкладчики "Аркады".

протест пленные война президент Офис президента
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